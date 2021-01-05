شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم صادم لـ محمد صلاح في المواقع والصحف الإنجليزية بعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض فريق ليفربول للهزيمة من فريق ساوثهامبتون بنتيجة هدف مقابل لاشئ، وهي النتيجة التي تعتبر محصلة طبيعية لنتائجه واداءه المخيب للامال، حيث إن الفريق تعادل في آخر مبارتين وكانتا دون المستوى من غالبية اللاعبين بما فيهم لاعبنا محمد صلاح الذي تعرض لموجة انتقادات واسعة لاداءه الباهت وعدم استطاعته اختراق الدفاعات والتسديد بالشكل المعهود منه دائما.

تقييم لاعبي ليفربول في مباراته أمام ساوثهامبتون كان سيئا حيث حصل اعلي لاعب على متوسط تقييم 6.2 من المواقع الانجليزية وهو اللاعب ساديو ماني وهو تقييم معبر عن الاداء والنتيجة، اما اقل اللاعبين والتقييم الاسوأ فكان اللاعب ترينت الكسندر والذي حصل على متوسط تقييم 3.8 درجة.

وكان اللاعب الذي يليه هو لاعبنا محمد صلاح الذي حصل على متوسط تقييم 4.4 درجة علما بأن هذا التقييم لمحمد صلاح هو الاسوا على الاطلاق في الفترة الاخيرة حيث انه حصل على تقييم 4.8 في مباراته امام ويست بروميتش و5.4 امام نيوكاسل وهو ما يمثل تراجعا كبيرا لصلاح وتقييما دون المستوى لاداء اللاعب.

وفيما يلي متوسط تقييم جميع لاعبي ليفربول في مباراتهم امام ساوثهامبتون: