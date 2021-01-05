شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يتحرك لتعويض محمد صلاح في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الإنجليزي، التحرك رسميا لتعويض محمد صلاح، الذي بات وشكيا للانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعد أزمته الأخيرة مع مدربه الألماني، وزميله داخل الفريق أرلوند، بسبب شارة عدم إرتداء النجم المصري شارة القيادة خلال إحدى لقاءات دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لما نشره موقع "سبورت" الإسباني، المدرب الألماني، كلوب، تحدث مع كيليان مبابي، لضمه في الصيف المقبل لتعويض رحيل محمد صلاح، الذي تشير كافة المشاهد لرحيله عن فريقه الحالي خلال الميركاتو الصيف المقبل.