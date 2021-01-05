شكرا لقرائتكم خبر عن زمالك 2003 يهزم البنك الأهلي ببطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق النادي لكرة القدم مواليد ٢٠٠٣ ، علي البنك الأهلي ، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اطار اللقاء الذي جمع الفريقين على مجمع ملاعب النادي ، بالجولة السابعة من المجموعة الثانية من بطولة الجمهورية.

احرز اهداف الزمالك: عبدالرحمن الفيومي ، محي جمعة ، ماجد هاني .

بهذا الفوز ارتفع رصيد الفريق الي ١٨ نقطة ليواصل تصدر المجموعة.

ويقود الفريق أحمد عبدالرءوف مديرا فنيا ، ويساعده عامر صبري مدربا عاما وحسام أسامة مساعدا، ومحمد عبد الرحيم “ميشو” مديرا اداريا للفريق ، ومدرب حراس ايمن الطويل ، وخالد عبد الرسول للعلاج طبيعي.

من جانبه، اكد عبدالرءوف، سعادته بمواصلة الفريق تصدر المسابقة والمجموعة الثانية ببطولة الجمهورية.. موضحا انه حريص خلال الوقت الحالي علي تجربة ومشاركة جميع اللاعبين.