شكرا لقرائتكم خبر عن دي بروين يرفض العرض الأول من سيتى لتمديد عقده حتى 2025 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض البلجيكي كيفن دي بروين، عرضا من إدارة مانشستر سيتى، لتمديد عقده مع زيادة الراتب السنوى، على الرغم انه لايزال مرتبطا بعقده مع سيتي حتى منتصف 2022، إلا أن إدارة النادي تسعى جاهدة إلى تمديد العقد حتى 2025.

ومن أجل ذلك، قدمت إدارة النادي "عرضا ضخما" لصانع الألعاب، من أجل الاحتفاظ به، خاصة وأنه اختير كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" العام الماضي.

وقال موقع "بيلد" الألماني، إن دي بروين يحصل حاليا على 313 ألف يورو راتبا أسبوعيا، لكن إدارة النادي تسعى لإغرائه بالبقاء في الفريق، من خلال رفعه إلى 360 ألف يورو أسبوعيا، ليصبح راتبه السنوي نحو 18.7 مليون يورو.

لكن صحيفة "التايمز" البريطانية، ذكرت أن دي بروين ليس راضيا عن العرض الأول للنادي، والسبب هو أن اختياره كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي العام الماضي يجب أن يؤخذ بالحسبان.

فبحسب الراتب السنوي المعروض على دي بروين، سيصبح النجم البلجيكي الرابع في قائمة اللاعبين الأكثر أجرا في الدوري الإنجليزي، خلف كل من لاعبا آرسنال مسعود أوزيل، وبيير إيميريك أوباميانج حيث يحصل كل منهما على 20.3 مليون يورو، وحارس مانشستر يونايتد دافيد دي خيا الذى يحصل على 21.8 مليون يورو.

لكن رفض دي بروين العرض الأول المقدم من ناديه لا يعني بالضرورة أنه سيغادره، فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة، وقالت إنه من المفترض أن يتفق الطرفان أخيرا على تمديد العقد.