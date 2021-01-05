شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم اليابان 34/29 استعدادا لمونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز منتخبنا الاول لكرة اليد علي نظيره الياباني بنتيجة 34/29 في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم علي الصالة المغطاه لاستاد القاهرة استعدادا لمونديال اليد المقرر انطلاقة 13 من الشهر الجاري ..

انتهي الشوط الاول بنتيجة 17/16 وشهد ندية واضحة من المنتخبين ، وفي الشوط الثاني تالق الفراعنة وتسيدوا المباراة تماما وتمكنوا من زيادة الفارق بشكل كبير بعدما سيطروا علي المنتخب الياباني ..

حضر المباراة وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب مدير البطولة والدكتور احمد الشيخ رئيس لجنة الاتصال الحكومة..

كما سمح للجماهير بحضور المباراة وفق الاجراءات الاحترازية ، مع التشديد علي ارتداء الكمامة والتباعد بين المقاعد وقياس الحرارة قبل الدخول