شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي سلة الزمالك يواصل التأهيل والفريق راحة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بقيادة اجوستى بوش المدير الفني، وضع برنامج تأهيلي لحازم المشد وهيثم السحرتى وادهم عصام.

ويخوض الثلاثي التأهيل تحت قيادة محمد سعيد.

كما قرر الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من المران اليوم الثلاثاء علي أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الأربعاء

وكان الفريق قد فاز وديا على المصرية للاتصالات استعدادا لمواجهة فريق الزهور المقررة يوم ٩ يناير الحالي.