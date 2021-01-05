شكرا لقرائتكم خبر عن 110 سنة زمالك.. الأبيض يحقق أول بطولة لنادي مصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دشن نادي الزمالك تاريخ البطولات الكروية للأندية المصرية عبر التاريخ بعدما استطاع أن يهزم فريق شرودز البريطاني عام 1921 والذي يتصادف اليوم مع مرور المئوية على أول بطولة لفريق مصري في كرة القدم حيث استطاع الفريق أن ينهي المباراة لصالحه بهدفين لهدف.

وكانت بطولة السلطان حسين مقتصرة ألقابها قبل سابق على الأندية البريطانية ما جعل نادي الزمالك يضيء سماء الكرة المصرية وقتها بلقب من ناد وطني يمثله لاعبون مصريون. وخاض الزمالك وقتها المباراة بتشكيل مكون من: "محمود مرعي، فؤاد جميل، يوسف وهبي، محمد جبر، علي الحسني، عبد السلام حمدي، جميل عثمان، السيد أباظة، حسين حجازي، علي رياض، وأحمد خلوصي"، وهو التشكيل الذي سيظل عالقا في ذاكرة الجماهير خاصة وأن تلك المجموعة استطاعت أن يكتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب بعد الفوز بأول بطولة محلية.

وتمر اليوم الذكرى 110 عاماً على تأسيس نادي الزمالك الذي أنشيء سنة 1911 وعلى مدار تلك السنوات الطويلة ظل اسم القلعة البيضاء عالقاً في أذهان الجماهير وعشاقه في كافة أنحاء مصر والوطن العربي. وزاد الزمالك من تاريخه في أولى البطولات التي شارك فيها بعدما أصبح أول نادي مصري يجمع بين لقبين في عامين متتاليين بعدما استطاع الحفاظ على الفوز بكأس السلطان حسين عامي 1921، و1922، على التوالي. وبات الزمالك أول فريق مصري يحصل على بطولة كأس مصر في عام 1922 بعد فوزه على الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة.

كما أصبح أول فريق يحصل على بطولة دوري في مصر هي بطولة دوري منطقة القاهرة موسم 1923. كما نال شرف لعب أول مباراة في تاريخ بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 1948–49، وحقق الفوز علي النادي المصري بخمسة أهداف مقابل هدف.