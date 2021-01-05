شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: ندعم العمل المؤسسي.. ولا أتدخل في شئون الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك أنه لا صحة لما تردد عن تدخله في الفترة الأخيرة بالتفاوض مع بعض نجوم فريق كرة القدم بالنادي أو التدخل في هذا الشأن .

وشدد عبدالعزيز في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالك أن إدارة النادي تدعم العمل المؤسسي وأن هناك متخصصون لهذا الملف ولجنة رباعية مشكلة من قبل إدارة النادي تقوم بهذا الدور .

وتابع :"اللجنة الرباعية دائمة وتتابع كل ملفات كرة القدم بالنادي وهي التي تقوم بدور التفاوض مع نجوم الكرة وإدارة النادي تدرس القرارات النهائية وتعتمدها ولا نتدخل في شئون الكرة وهناك مختصون بذلك".

وأضاف :"نجتمع مع رؤساء اللجان ورؤساء الأجهزة في مختلف القطاعات لمحاولة تسيير الأمور وحل كل الملفات الشائكة ونسعى للعمل من أجل مصلحة الزمالك".