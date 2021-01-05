شكرا لقرائتكم خبر عن «سيدات يد الأهلي» يفوز على 6 أكتوبر في بطولة كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي على نظيره 6 أكتوبر بنتيجة 44-17، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا، تحت قيادة المدير الفني يحيى يوسف، وسيطر الفريق على مجريات اللقاء بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع، ليتمكن فريق سيدات يد الأهلي من حجز مقعده في دور ربع نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يستضيف فريق سيدات يد الأهلي نظيره فريق هليوليدو على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في الرابعة عصر السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق تشامبيون الرحاب بنتيجة 28-13، ضمن منافسات بطولة الدوري.