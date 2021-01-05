شكرا لقرائتكم خبر عن الخلافات تشتعل بين أشرف قاسم وعبد الحليم علي في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشتعلت الخلافات بين اشرف قاسم المشرف العام على الفريق الكروي الاول بنادي الزمالك وعبد الحليم علي مدير الكرة بسبب رفض الاخير تدخل قاسم في عمله خلال الفترة الاخيرة.

وعلمت " المصري اليوم" ان عبد الحليم اشتكى من تهميش دوره وصلاحياته امام اللاعبين والجهاز الفني ،ووفقا لمصدر مطلع فإن عبد الحليم علي هدد اكثر من مرة بالرحيل لكن تدخل مسئوولين بالقلعة البيضاء طالبوه بالإستمرار حتى لايحدث عدم استقرار داخل الفريق .