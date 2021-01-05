شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينفي استقالة لجنة الحكماء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز ما تردد في الساعات الأخيرة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول استقالة لجنة الحكماء بالنادي .

وشددت إدارة الزمالك أن لجنة الحكماء لاتزال موجودة وتقوم بدورها الاستشاري لإدارة النادي لما تضمه من قامات وخبرات إدارية كبيرة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في صالح النادي .

وتضم لجنة الحكماء بالزمالك الدكتور كمال درويش والدكتور محمد عامر والكابتن أحمد مصطفى والإعلامي القدير فهمي عمر .