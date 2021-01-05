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اسبوع إجازة لفرق جمباز الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نح ابو العلا محمد رئيس جهاز الجمباز راحه سلبيه لجميع فرق الترامبولين لمده اسبوع بعد الانتهاء أمس من بطوله الجمهوريه والتي حقق فيها ابطال الزمالك مرحلتي 10 و 11 سنه اولاد وبنات إنجازا كبيرا حيث حصدوا 27 ميداليه ذهبيه 3 فضيات وبرونزية واحده.

واضاف ابو العلا أنه سيتم استئناف التدريبات استعدادا لبطوله الجمهوريه الثانيه والتي تقام خلال شهر مارس المقبل .

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  • تعافي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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