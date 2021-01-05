شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة: ساسي أصبح خارج الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة نجم الاهلى السابق أن التونسي فرجاني ساسي لاعب فريق الزمالك أصبح خارج القلعة البيضاء فى الموسم المقبل.

وقال كمونة فى تصريحات لاستوديو "المصري اليوم" مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز : "من وجهة نظري الافضل رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك بسبب مغالاته المادية واذا تم التجديد له بالراتب الذى يريده ستحدث فتنة بين باقي اللاعبين".

وأضاف: "ساسي لديه عروض مغرية من الدوري الإماراتي والقطري ولن يجدد عقده والافضل رحيله فى نهاية الموسم الجاري".