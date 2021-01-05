شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبط يد الزمالك يهزم سموحة ويتأهل لربع نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق المرتبط لكره اليد بنادي الزمالك مواليد 2002 على نظيره سموحة بنتيجة 27-25، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم بالصالة المغطاة بالنادي، ضمن منافسات دور الـ16 لبطوله كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي فريق مرتبط مع الفائز من الطيران وأصحاب الجياد في الدرو ربع النهائي من بطولة كأس مصر.

وأشاد رامي يوسف المدير الفني للفريق الزمالك، بأداء اللاعبين وروحهم القتالية العالية من أجل تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار في بطولة الكأس، متمنيا استمرار الانتصارات والتتويج بالبطولة.

وأوضح إيهاب محسن المدرب العام للفريق أن الجهاز الفني قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام، على أن يستأنف الفريق تدريباته بداية من الأسبوع المقبل.

الجدير بالذكر بأن فريق المرتبط يحتل المركز الثاني ببطولة دوري المرتبط للمحترفين برصيد نقطة.