شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف مهاجم براميدز ثماني مباريات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أصدرت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المصري عقوبة قاسية للغاية على الفلسطيني الدولي، محمود وادي، مهاجم نادي بيراميدز بإيقافه لمدة 8 مباريات، وتغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه بعد طرده في مباراة الفريق أمام نظيره الإنتاج الحربي بالجولة الخامسة من الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وذكر الحكم في تقريره الذي اتخذت لجنة المسابقات العقوبة بناء عليه، أن قرار الإيقاف جاء بسبب شتم اللاعب للحكم بعد طرده بسبب اللعب العنيف.