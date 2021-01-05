شكرا لقرائتكم خبر عن 40 إصابة جديدة بكورونا في الدوري الإنجليزي الممتاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة- ”الخليج 365”

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى معدل إصابة في أسبوع واحد هذا الموسم، وذلك بعد جولتين من الفحوص الأسبوع الماضي.

ومنذ انطلاق الموسم الجديد أصيب 171 في الدوري الممتاز بفيروس كورونا خلال 19 جولة من الفحوص.

ويجري الدوري حالياً جولتين من الفحوص أسبوعياً، ولم يكشف عن أسماء المصابين الجدد، لكنه قال إنهم يخضعون للعزل الذاتي لعشرة أيام.

وقال الدوري في بيان: «يؤكد الدوري الممتاز أنه بين يوم الاثنين 28 ديسمبر والخميس 31 ديسمبر خضع 1311 من اللاعبين والعاملين لاختبارات «كوفيد- 19»، وظهرت من بينهم 28 حالة إصابة جديدة».

وأضاف: «وخلال الفترة بين الجمعة الأول من يناير، والأحد الثالث من يناير؛ خضع 984 من اللاعبين والعاملين لاختبارات كورونا، وظهرت من بينهم 12 حالة إصابة جديدة».