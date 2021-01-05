شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة لرياضة المرأة تنتصر على جائحة كورونا بإنجازات باهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة الموسم الرياضي 2019-2020 بعدد من الإنجازات الرياضية والإدارية الفردية والجماعية اللافتة، إلى جانب الإنجازات الإدارية المؤسسية، التي تؤكد مكانتها كحاضنة وصانعة للرياضيات المبدعات وذلك ترجمة لرؤية قرينة حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حتى باتت ركناً وعنصراً أساسياً لا يغيب عن المشهد الرياضي المحلي والإقليمي والعالمي في شتى المنافسات.

وتمكن نادي الشارقة الرياضي للمرأة من تحقيق 157 ميدالية منها 50 ذهبية، و45 فضية، و62 برونزية في المنافسات التي تمت بشكل افتراضي؛ حيث حققت كرة السلة ميداليتين ذهبيتين، وفضية واحدة، وبرونزيتين، كما حصدت كرة الطائرة 4 ميداليات، بواقع ذهبية، وفضية، و برونزية، كما حققت كرة الطاولة 6 ميداليات منها واحدة ذهبية، وأخرى فضية، و4 برونزية، فيما حققت لعبة المبارزة العدد الأكبر من الميداليات بواقع 17 ذهبية، و10 فضيات، و20 برونزية.

وحصدت رياضة القوس والسهم 4 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، و3 برونزيات، فيما كان نصيب الرماية 3 ذهبيات، و7 فضيات، و8 برونزيات، أما لعبة الكاراتيه فحققت 11 ذهبية، و11 فضية، و13 برونزية، كما استحوذت ألعاب القوى على 18 ميدالية بواقع 6 ذهبيات، و6 فضيات، و6 برونزيات، وتمكنت رياضة الفروسية من خطف 5 ذهبيات، و7 فضيات، و4 برونزيات.

كما شاركت المؤسسة في 11 معسكراً منها 6 داخلية للفرق الرياضية استعداداً للدورة العربية الخامسة للأندية العربية للسيدات 2020، و5 خارجية، وتضمنت المعسكرات الداخلية معسكراً لكرة السلة وآخراً لكرة الطائرة في صربيا، ومعسكراً للمبارزة في بولندا، فيما شهدت دولة الكويت مشاركة المؤسسة في معسكر وبطولة العربية للرماية، إضافة إلى معسكر وبطولة جورجيا للكاراتيه الدولية.

دورات وحكمات ونخبة من اللاعبات

شارك نادي الشارقة الرياضي للمرأة خلال الموسم الرياضي 2019- 2020 في 130 دورة وورشة تدريبية للطواقم الإدارية، والفنية، وللاعبات الرياضيات بمختلف فروع النادي، إضافة إلى المشاركة في 25 مبادرة مجتمعية افتراضية داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن المشاركة في المعسكرات الافتراضية (عن بعد) لكل من لعبة المبارزة، والكاراتيه، والطاولة، والقوس والسهم، وأسهمت المؤسسة بتأهيل 5 مدربات مواطنات، حصلن على المستوى الأول في تدريب كرة السلة، وكرة الطائرة، إضافة إلى 29 حَكَمة في ألعاب كرة السلة، وكرة الطاولة، والقوس والسهم، والمبارزة، والرماية، و74 لاعبة منتخب في جميع الألعاب.

كما افتتحت حرم صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الداعمة الأولى لرياضة المرأة، المبنى الجديد للمؤسسة، إضافة إلى تنظيم الدورة الرمضانية الرياضية الافتراضية، وفعالية كأس الشارقة الرياضي، وعقد ملتقى اللجان النسائية للرياضة، واختتام مبادرة رائدات المستقبل الرياضي.

وعي إداري وكفاءات وظيفية

وأكدت ندى عسكر النقبي، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، حرص المؤسسة بمختلف كوادرها على تحدي الأزمات، وتحويلها إلى حافز يشجع الفتيات والسيدات على ممارسة الرياضة، باعتبارها نهجاً حياتياً، يسهم في تمكين الكفاءات الوطنية، في مجال رياضة المرأة، ومواصلة ترسيخ الثقافة الرياضية، وتوفير بيئة محفزة تسهم في تطوير رياضة المرأة.

وأضافت: «على الرغم من أن الموسم 2019-2020 شهد قيوداً فرضتها جائحة «كوفيد- 19»، فإنها كانت حافزاً للإدارة وكوادر المؤسسة على مواصلة العمل والجهود وتحدي الظروف الراهنة من خلال ممارسة الرياضة، باعتبارها أحد الحلول المثالية لمواجهة انتشار المرض، فنظمنا العديد من ورش العمل الافتراضية، وأطلقنا باقة من الفعاليات، وتواصلنا بفاعلية، مستفيدين من الخيارات التي توفرها التطبيقات الرقمية، تأكيداً لالتزاماتنا ومسؤولياتنا، واستجابة للمتغيرات المتسارعة، إلى حين عودة الحياة إلى مسارها الطبيعي».

وأوضحت أن المؤسسة حققت خلال الموسم الرياضي 2019-2020، حزمة من الإنجازات، لم تكن لتتحقق دون دعم وتوجيهات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المؤسسة وملهمتها، وداعمة النهضة الرياضية النسائية التي باتت إمارة الشارقة حاضنتها، ومنصة انطلاقها إقليمياً وعالمياً.

أكتوبر الوردي

ترجم شهر أكتوبر الوردي، استجابة المؤسسة حيال المبادرات المجتمعية، التي تُعنى بصحة وسلامة المرأة؛ حيث نظمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة خلاله حزمة من الأنشطة والفعاليات التوعوية المجتمعية والرياضية، باعتبارها شريكاً استراتيجياً في حملة خطوات وردية التابعة للقافلة الوردية؛ حيث شاركت في دعم الحملة ضمن فريق يضم مجموعة من لاعباتها الرياضيات، كما نظمت جلسة توعوية افتراضية حول دور السلوكيات الغذائية والحياتية في الوقاية من سرطان الثدي بحضور 160 مشاركة كما نظمت افتراضياً في أكتوبر من العام الماضي، ملتقى اللجان النسائية الرياضية، بمشاركة أكثر من 51 جهة رسمية وخاصة، وذلك ضمن مساعيها الرامية إلى مواصلة الجهود في تعزيز مفهوم ممارسة المرأة للرياضة، سواء أكانت تعمل في القطاع الحكومي، أو الخاص، أو كانت ربة منزل، نظراً لأهمية الرياضة ودورها في تعزيز البيئة الصحية في المجتمع.

وجاء الملتقى تأكيداً على إيمان المؤسسة ودورها في تعزيز الشراكة المجتمعية التي تقود إلى تحقيق الأهداف والاستراتيجيات العامة للإمارة، عبر توسيع قاعدة العمل الجماعي والتشاركي، بما يسهم أيضاً في تشجيع المؤسسات على إعداد فرق رياضية بين كوادرها الوظيفية النسوية، للمشاركة في الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تنظمها المؤسسة للمرأة العاملة.

بطولات تواجه الجائحة

نظمت المؤسسة الدورة السابعة من «كأس الشارقة الرياضي للسيدات 2020» بمشاركة 200 موظفة مثّلن 21 فريقاً للمؤسسة الحكومية والخاصة، تنافسن في ثلاثة ألعاب رياضية بشكل فردي وهي لعبة كرة السلة، ولعبة الرماية ولعبة الجري عن بعد وشهدت نتائج المنافسات التي تم اختتامها في أكتوبر تتويج أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية بكأس التحدي، ونادي سيدات المدام بكأس لعبة كرة السلة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة بكأس لعبة الرماية عن فئة الفردي في مسابقة البندقية 10 هوائي، وبلدية دبا الحصن بكأس تحدي الجري للياقة البدنية.

إنجازات تنتصر على الجائحة

وشهد شهر ديسمبر من العام الماضي حفل تخريج الدفعة الأولى لدبلوم «رائدات المستقبل الرياضي» الأول من نوعه على الصعيدين المحلي والإقليمي، الذي انطلق برعاية قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

وتكمن أهمية الدبلوم الذي شهد تخريج 25 منتسبة من المبدعات الإماراتيات، على إيجاد نخبة من القياديات اللواتي سيسهمن في إثراء وتعزيز القطاع الرياضي، وتطوير أعماله، لاسيما وهن على موعد مع المشاركة في تنظيم وإدارة فعاليات النسخة المقبلة من دورة الأندية العربية للسيدات، إحدى أهم البطولات الرياضية النسوية العربية، وذلك من ضمن مساعي المؤسسة المتواصلة في تطوير الرياضة النسائية، كما استضافت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ضمن سلسة إنجازاتها النوعية النسخة الأولى من منافسات بطولة الشارقة لتنس السيدات التي أقيمت بالتعاون مع اتحاد الإمارات للتنس، ونادي سيدات الشارقة، الشريك الاستراتيجي للبطولة بمشاركة 16 لاعبة من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.