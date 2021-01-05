شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الشارقة الرياضي يثمّن مكرمة حاكم الشارقة لأصحاب الإنجازات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن أعضاء مجلس الإدارة بمجلس الشارقة الرياضي مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لأصحاب الإنجازات للموسم السابق من سبعة عشر نادياً بالإمارة.

وقال عبدالملك محمد جاني نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة الألعاب الفردية: مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة لأصحاب الإنجازات ليست مستغربة على سموه فهى تأكيد وتعزيز لقيمة الرياضة ورعاية أبنائه الرياضيين وتحفيزهم على الإبداع والاجتهاد وتحقيق البطولات والإنجازات التي تحسب للإمارة الباسمة، وأضاف: نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو لرعايته وتوجيهاته المستمرة بما يصب في مصلحة تقدم الرياضة والرياضيين بالإمارة وعكس صورتها المشرقة سواء من تميز لاعبي أنديتها أو على مستوى العمل الإداري بحيث تكون هذه المكرمة السخية رسالة تشجيع على حصاد الإنجازات الموسمية.

وقال عبد اللطيف ناصر الفردان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الألعاب الفردية: ان المكرمة السخية من صاحب السمو حاكم الشارقة تعتبر بمثابة فخر واعتزاز للأندية ولكل الرياضيين بالإمارة من أصحاب الإنجازات ودلالة بالغة على متابعة سموه لكل مايتحقق من إنجازات رياضية تحسب للأندية ولاعبيها بشكل خاص وكذلك لرياضة الإمارة الباسمة بشكل عام، تمثل مكرمة صاحب السمو تشجيعاً لكل من يحصدون الإنجازات بأنهم يحظون بالرعاية والتقدير التام من صاحب السمو حاكم الشارقة الذي يؤكد دائماً أنه الأساس في كل الإنجازات التي تحسب لرياضة الإمارة وهو منهج الجميع في المجلس والأندية.

فيما قال د. عبد الله عبد الرحمن بن سلطان عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستشراف الاستراتيجي: «الفضل لله سبحانه وتعالى ثم لوالدنا صاحب السمو حاكم الشارقة على نظرته كأب للرياضيين فعطاء الأب لأبنائه لم يتوقف في هذه الظروف..فبينما العالم بسبب جائحة كورونا، يتحدث عن الأبعاد الاقتصادية والمالية ومانتج عنها من شح الموارد المالية.. يجزل والدنا العطاء بتحفيز أبنائه للمضي قدما في تحقيق النتائج، ولله الحمد والمنة نفخر في الإمارة الباسمة بمكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة اللا محدودة للرياضة وتهيئة البيئة الرياضية المثالية التي تعزز سمعة الامارة على الساحة الرياضية وتؤكد أن الرياضة ثقافة وممارسة ولن تنجح إلا من خلال قيادة واعدة لها رؤيتها المستقبلية نحو الحفاظ على أبناء الإمارة وتطويرهم وتحقيق الانجازات لدولة الإمارات، تمثل المكرمة السخية من صاحب السمو لأصحاب الإنجازات الرياضية من 17 نادياً تأكيداً لقيمة الرياضية وأن كل رياضي يجتهد يجد بالمقابل الحافز المناسب والتي تعتبر قلادة شرف للرياضيين والأندية في الإمارة الباسمة نحو العطاء بصفة دائمة، ونعد صاحب السمو والدنا بالعمل مع زملائنا وشركائنا لتحقيق التفوق والريادة لرياضة الشارقة».

وقال عبد الله سلطان الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإحتراف: تطور الرياضة في الإمارة الباسمة وتميز أنديتها مصدره اهتمام ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة ورعايته الكريمة التي تؤتي ثمارها في كل موسم بتحقيق الإنجازات التي تعبر عنها مكرمة سموه السخية تقديراً لمن حققوا الإنجازات عن الموسم السابق وهو ما قوبل بأسمى آيات العرفان من الرياضيين، لم تكن تتحقق الإنجازات التي تدون باسم الإمارة الباسمة لولا هذه الإمكانيات الكبيرة بفضل رعاية صاحب السمو وما تعبر عنه المكرمة الجديدة بأن كل مجهتد له نصيب من التقدير والتكريم وهو دافع بلا شك في كل موسم لكل رياضي ببذل أقصى الجهود التي تصب في النهاية في صالح رياضة الإمارة الباسمة.

وقال عبد الله سلطان الدح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار والتسويق الرياضي: «تحفيز وتكريم أصحاب الإنجازات هو ماعهدناه دائما من صاحب السمو حاكم الشارقة فهو دوماً مصدر الإلهام للرياضيين ومايتوفر من رعاية يقابله حرص الأندية والرياضيين على ترجمة ذلك بالنتائج الباهرة في المشاركات خلال المنافسات وحصد البطولة»، وأضاف: «مكرمة صاحب السمو لأصحاب الإنجازات شهادة جديدة نفتخر بها جميعاً في القطاع الرياضي بالإمارة لأنها تعبير عن الفخر بما يتحقق باسم الإمارة من تميز رياضي يعكس ما يتوفر من معينات تسهم في المضى قدما للحفاظ على الإنجازات وتحقيق الأهداف المرجوة».

وأشار عادل صالح الحمادي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإعلام والتحول الرقمي: «مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة لأصحاب الإنجازات وتقديره ودعمه المتواصل لهم لتمكين الرياضة في الإمارة الباسمة للوصول إلى الريادة والتميز، له الدعم والحافز الكبير الذي ينعكس إيجاباً على الفرق ويصب في تحقيق البطولات والإنجازات التي تجسد واقع اهتمام سموه وتوجيهاته الدائمة بما يعزز استمرارية روح العزيمة والإصرار لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترتقي بمنجزات الإمارة في المقام الأول ومن ثم تصب بظلالها على إنجازاتنا الوطنية في المحافل القارية والدولية، فشكراً لهذه الأيادي السخية وصاحب القلب الكبير الذي ما زال يسطر التاريخ بأحرف من عطائه الجزيل».

وذكرت فاطمة محمد مشربك عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة اكتشاف النشء: «جاءت مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة تتويجاً لكافة الإنجازات، فخلف هذه الإنجازات هناك فرق عملت وبذلت قصارى جهودها للنهوض بأنديتها بشكل خاص ورياضة الإمارة بشكل عام، وكل مايتحقق من نجاح وتميز ما هو إلا نتاج رعاية واهتمام صاحب السمو وتقديره للرياضة والرياضيين، هذه المكرمة بقدر ما هي تشريف فهي تكليف، يقع على عاتق الأندية الآن بذل المزيد للمحافظة على هذا التميز وأخذه لمستوى آخر يعزز مكانة إمارة الشارقة محلياً وعالمياً بالأخص مع توافر كل الإمكانيات التي تمهد لذلك، ثقة صاحب السمو بمستوى الأندية والتي تمثلت بهذه المكرمة ستدفع الأندية لتحقيق المزيد من البطولات وستكون إمارة الشارقة متصدرة رياضياً كما هي متصدرة ثقافياً».

وقال عبد الله بن مليح عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الدراسات والبحوث: «مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة لأصحاب الإنجازات للموسم السابق تعتبر فخراً ودافعاً للموسم الجديد بذات الرغبة والتصميم في إحراز البطولات وتحقيق الإنجازات وهو ما يعبر عنه دعم صاحب السمو على كل المستويات والاستفادة من كل ما يقدم بما يناسب التطلعات، لايسعنا إلا أن نقدم أسمى آيات الشكر لصاحب السمو على ما يوليه دائماً من اهتمام كبير يعكس قيمة الرياضة ومكانتها والحرص على مواصلة تحقيق البطولات والإنجازات المشرفة وهو ديدن الأندية والرياضيين في أهمية الحفاظ على كل عوامل النجاح

وأشار عمر بن حنيفة عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة القانونية: «تقدم الرياضة بالإمارة الباسمة والإنجازات المتواصلة من صميم الدعم اللا محدود لصاحب السمو حاكم الشارقة وبما يترك الأثر الإيجابي وسط الرياضيين ويشكل دافعاً للمزيد من التقدم والعطاء، نثمن خطوات صاحب السمو بتكريم أبنائه أصحاب الإنجازات وهو ما يعتبر تكريماً لكل الرياضيين في سبيل الحفاظ على ماتحقق والتخطيط للقادم وبما يتواكب مع هذا الدعم الكبير المقدم للرياضة والرياضيين واصحاب الانجازات في الإمارة والعمل على الحفاظ على ذات أسباب التميز وترجمة اهتمام ودعم صاحب السمو حاكم الشارقة».