بطولة انكلترا: 40 اصابة بفيروس كورونا خلال اسبوع

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





لندن: أعلنت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الثلاثاء عن تسجيل 40 اصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف اللاعبين وأفراد من طواقم الاندية خلال الاسبوع المنصرم، مؤكدة في الوقت ذاته على استمرار الموسم كما هو مخطط.

ويشكل هذا العدد اكثر من ضعف الرقم القياسي السابق الذي بلغ 18 اصابة الاسبوع الفائت ويأتي تزامنًا مع دخول بريطانيا إغلاقًا تامًا للبلاد للحد من تفشي كوفيد-19.

وألغيت ثلاث مباريات الاسبوع الفائت بسبب اصابات في صفوف كل من مانشستر سيتي وفولهام.

الا ان الحكومة البريطانية أعطت الضوء الاخضر للرياضات النخبة لإكمال المنافسات على الرغم من القيود المشددة.

واعتمدت الرابطة مجدددًا قرار إجراء فحوصات الكشف عن كوفيد-19 مرتين أسبوعيًا كما حصل في "مشروع الاستئناف" (بروجيكت ريستارت) لاستكمال الموسم الفائت بعد توقف قسري دام ثلاثة اشهر، وذلك بعدما اعتُمد قرار إجراء الفحوصات مرة واحدة أسبوعيًا في مطلع الموسم الحالي.

وفي الجولة الاولى من الفحوصات الاسبوع الفائت، تم اكتشاف 28 اصابة من اصل 1311 فحصًا، اضافة الى 12 حالة ايجابية من 984 فحصًا في الجولة الثانية.

وعلى الرغم من تأجيل بعض المباريات وارتفاع عدد الاصابات وبعض الاصوات المطالبة بتوقف قسري للحد من تفشي الوباء، الا ان الرابطة أصرّت على أن الموسم يمكن أن يُستكمل كما هو مخطط.

وقالت في بيان الثلاثاء "مع انخفاض عدد الاختبارات الإيجابية في الغالبية الكبرى من الأندية، لا تزال رابطة الدوري تثق في بروتوكولاتها الخاصة بكوفيد-19، المدعومة بالكامل من الحكومة، لإقامة المباريات كما هو مقرر".

ولا يترك جدول المباريات المزدحم في الدوري وكأسي انكلترا والرابطة والمسابقات الأوروبية التي يتعين ان تنتهي قبل انطلاق كأس أوروبا 2020 التي ارجئت من الصيف الماضي الى المقبل بسبب الجائحة والتي تبدأ في 11 حزيران/يونيو، مجالًا كبيرًا للتعديل في جدول المباريات.

وانتهك بعض اللاعبين القيود الخاصة بفيروس كورونا، إذ أدان توتنهام خرق لاعبيه الارجنتينيين إريك لاميلا وجيوفاني لو سيلسو والاسباني سيرخيو ريغيلون البروتوكولات الصحية.

وتم تصوير اللاعبين الثلاثة في تجمع خلال فترة عيد الميلاد. وكان لاعب وست هام يونايتد الارجنتيني الاخر مانويل لانسيني حاضرا أيضا في الحفل، في خرق للإرشادات الحكومية المنصوص عليها في 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي والتي لا تسمح للذين يعيشون في مناطق المستوى الرابع من الخطورة، ومنها لندن، بالاختلاط مع أي شخص خارج منزلهم في فترة عيد الميلاد.

كما فتح مانشستر سيتي تحقيقًا بحق لاعبيه الفرنسي بنجمان مندي الذي اعترف بخرق البروتوكول بإقامته حفلًا خلال ليلة رأس السنة.

مواضيع قد تهمك :