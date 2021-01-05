شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يتعادل لبيراميدز أمام الاتحاد الليبى من ركلة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز عبد الله السعيد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، أول أهدافه فى الكونفدرالية، وتعادل لفريقه أمام الاتحاد الليبى، من ركلة جزاء حصل عليها رمضان صبحى فى الدقيقة 22 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، لتصبح النتيجة حاليًا هدف لكل فريق.

وكان الفريق السماوى حقق الفوز فى مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد الإسكندرية بهدف دون رد أحرزه الغانى جون أنطوى.

و يقود مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى تحكيميا، الحكم الدولى التونسى يوسف السرايرى، ويعاونه محمد بكير المساعد الأول، وأفين حودا المساعد الثانى، والحكم الرابع نعيم حسني، فيما يراقب اللقاء الكينى ريتشارد أوبارى، والمراقب الطبى لفيروس كورونا، الدكتور محمد سلطان من مصر.

ويبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد حمدي، وأحمد أيمن منصور، وعلي جبر، وأحمد فتحى

خط الوسط: إسلام عيسى، وعمر جابر، وإيريك تراوري، وعبد الله السعيد، ورمضان صبحى

خط الهجوم: دودو الجباس

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: المهدي سليمان، وجون أنطوي، وأحمد توفيق، ومحمود وادي، ونبيل عماد دونجا، وإبراهيم عادل، وأحمد سامي.