شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: ولادى مش سند ليا فى الدنيا ومحدش منهم بيسأل عنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل النجم فاروق، كابتن نادى الزمالك الأسبق، ضيفا على ندوة ”الخليج 365”، التى فتح قلبه خللها، كاشفا عن بعض الأمور الخاصة بحياته الشخصية والعملية، وكان أبرزها علاقته بأولاده.

وفيما يتعلق بفريق الزمالك، أشار فاروق جعفر، فى تصريحات لتليفزيون الخليج 365 إلى أن أهم ما يميز فرجاني ساسي ، المحترف التونسى بصفوف الأبيض، عن باقي اللاعبين في الدوري المصري هو الناحية الفنية للاعبين، حيث إن اللاعب يستخدم عقله جيد فى تحريك اللعب داخل المعلب دون أن يبذل مجهود كبير، مشيرا إلى أن ذلك هو سبب الاهتمام الكبير من جانب إدارة النادي وجماهير الفريق للتجديد مع اللاعب.

وأشار "ملك النص" أنه لا يعلم إذا كان يوجد عرض إمارتي لضم زيزو أم لا، مشددا على أنه في حالة وجود عرض يستفيد منه النادي ويستطيع أن يوفر البديل الجيد الذي يعوض غياب اللاعب، فإنه يرى أنه لا مانع من الموافقة على العرض.

ولفت فاروق جعفر فى أنه لديه إحساس أن أولاده ليسوا سند له فى الدنيا ولا يقوموا بيسألوا عنه، وأن ذلك قد يكون بسبب الخلاف مع والدتهم ولكن فى النهاية هم أولاده ويحملون اسمه، قائلا: "أتمنى أن أولادي دايما يفكروا أن ليهم أب رباهم وشخصية فى المجتمع تعبت، ويسألوا عني، إلا إذا كان ليهم وجهت نظر وعمرى ما هقولهم تعالوا، وأتمنى لهم النجاح ويتعلموا كويس.