تراورى يتقدم لبيراميدز بالهدف الثانى أمام الاتحاد الليبى.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - سجل البوركينى اريك تراورى لاعب بيراميدز، الهدف الثانى لفريقه فى شباك الاتحاد الليبى، بعد كرة عرضية متقنة من أحمد فتحى فى الدقيقة 27 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، لتصبح النتيجة 2 / 1 لبيراميدز حتى الأن.

وكان الفريق السماوى حقق الفوز فى مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد الإسكندرية بهدف دون رد أحرزه الغانى جون أنطوى.

و يقود مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى تحكيميا، الحكم الدولى التونسى يوسف السرايرى، ويعاونه محمد بكير المساعد الأول، وأفين حودا المساعد الثانى، والحكم الرابع نعيم حسني، فيما يراقب اللقاء الكينى ريتشارد أوبارى، والمراقب الطبى لفيروس كورونا، الدكتور محمد سلطان من مصر.

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد حمدي، وأحمد أيمن منصور، وعلي جبر، وأحمد فتحى

خط الوسط: إسلام عيسى، وعمر جابر، وإيريك تراوري، وعبد الله السعيد، ورمضان صبحى

خط الهجوم: دودو الجباس

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: المهدي سليمان، وجون أنطوي، وأحمد توفيق، ومحمود وادي، ونبيل عماد دونجا، وإبراهيم عادل، وأحمد سامي.