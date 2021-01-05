شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصعق الاتحاد الليبى بثلاثية فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى التى تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بتقدم بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث تقدم على مهدى للفريق الليبى فى الدقيقة 3 من عمر اللقاء، ثم نجح عبد الله السعيد فى تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء حصل عليها رمضان صبحى فى الدقيقة 22، ثم أضاف البوركينى اريك تراورى الهدف الثانى فى الدقيقة 27 بعد صناعة من أحمد فتحى، ثم أضاف دودو الجباس الهدف الثالث من ضربة رأس متقنة من أحمد فتحى.

وكان الفريق السماوى حقق الفوز فى مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد الإسكندرية بهدف دون رد أحرزه الغانى جون أنطوى ليقترب بيراميدز من التأهل لدور الـ 32 مكرر ويبدأ مشوار حصد اللقب.

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد حمدي، وأحمد أيمن منصور، وعلي جبر، وأحمد فتحى

خط الوسط: إسلام عيسى، وعمر جابر، وإيريك تراوري، وعبد الله السعيد، ورمضان صبحى

خط الهجوم: دودو الجباس

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: المهدي سليمان، وجون أنطوي، وأحمد توفيق، ومحمود وادي، ونبيل عماد دونجا، وإبراهيم عادل، وأحمد سامي.

هدف الاتحاد الليبى

هدف عبد الله السعيد

هدف اريك تراورى

هدف دودو الجباس