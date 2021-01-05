شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. محاضرة تحفيزية ومشاركة اري بابل استعدادا للرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم، ضمن برنامج الاعداد لملاقاة الرجاء البيضاوي المغربي يوم ١١ يناير الجاري في إياب الدور قبل النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

المران بدأ بمحاضرة تحفيزية للاعبين استمرت لمدة 15 دقيقة.

وعلى هامش المران، مروان صحراوى وارى بابل وأحمد مدبولى ومحمد بيومى أدو تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب.

وأدي حراس المرمى تدريبات شاقة تحت قيادة سعفان الصغير

وحرص ابوطالب العيسوى المدير الفني على الاطمئنان على موقف المصابين.

واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء والتى شهدت مشاركة الأنجولي أرى بابل.