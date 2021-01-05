شكرا لقرائتكم خبر عن دودو الجباس يضيف الهدف الثالث لبيراميدز فى شباك الاتحاد الليبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز دودو الجباس مهاجم بيراميدز، الهدف الثالث لفريقه فى شباك الاتحاد الليبى من ضربة رأس بعد عرضية متقنة من أحمد فتحى بالدقيقة 37 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، لتصبح النتيجة 3 / 1 لبيراميدز حتى الأن.

وكان الفريق السماوى حقق الفوز فى مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد الإسكندرية بهدف دون رد أحرزه الغانى جون أنطوى.