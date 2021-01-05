شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يتابع مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى من الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على حضور مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي في إياب دور الـ 32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى، ويتقدم الفريق الليبى بهدف دون رد أحرزه على مهدى فى الدقيقة 3 من عمر اللقاء.

وتواجد الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري المدير الفني، والجهاز المعاون، طارق مصطفى وسيد معوض، وأيمن طاهر، لمتابعة لاعبي بيراميدز استعدادا للمرحلة من مراحل الإعداد.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في شهر مارس المقبل بالجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.