شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنتخب يتابع مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى من الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على حضور مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي في إياب دور الـ 32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى، ويتقدم الفريق الليبى بهدف دون رد أحرزه على مهدى فى الدقيقة 3 من عمر اللقاء.
وتواجد الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام البدري المدير الفني، والجهاز المعاون، طارق مصطفى وسيد معوض، وأيمن طاهر، لمتابعة لاعبي بيراميدز استعدادا للمرحلة من مراحل الإعداد.
ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في شهر مارس المقبل بالجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.
و يقود مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى تحكيميا، الحكم الدولى التونسى يوسف السرايرى، ويعاونه محمد بكير المساعد الأول، وأفين حودا المساعد الثانى، والحكم الرابع نعيم حسني، فيما يراقب اللقاء الكينى ريتشارد أوبارى، والمراقب الطبى لفيروس كورونا، الدكتور محمد سلطان من مصر.ويبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: محمد حمدي، وأحمد أيمن منصور، وعلي جبر، وأحمد فتحى
خط الوسط: إسلام عيسى، وعمر جابر، وإيريك تراوري، وعبد الله السعيد، ورمضان صبحى
خط الهجوم: دودو الجباس
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: المهدي سليمان، وجون أنطوي، وأحمد توفيق، ومحمود وادي، ونبيل عماد دونجا، وإبراهيم عادل، وأحمد سامي.