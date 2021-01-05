بث مباشر | شاهد الرجاء وتونغيث في دوري ابطال افريقيا “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة الرجاء المغربي وتونغيث السنغالي في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 5-1-2021 في إياب الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا.

ينقل بث مباشر مباراة “الرجاء وتونغيث” على قناة المغربية الرياضية، بصوت المعلق المغربي “محمد العدالي”.

وتقام مواجهة الرجاء وتونغيث على ملعب محمد الخامس، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

انتهت مواجهة الذهاب بين الرجاء وتونغيث بالتعادل السلبي (0-0)، في المباراة التي أقيمت يوم 22 ديسمبر 2020، على ملعب لات ديور بمدينة تيباس السنغالية، ليبقى باب الاحتمالات مفتوحًا للفريقين اليوم من أجل العبور إلى الدور الموالي.

وسيسعى نادي “الرجاء” إلى تحقيق الفوز على تونغيث اليوم بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل إلى دور المجموعات، لمواصلة مشاوره في البطولة التي أستعصت عليه في نصف النهائي امام “الزمالك” في الموسم الماضي.

وسيفتقد الرجاء اليوم لخدمات نجميه “عبد الإله الحافيظي وبين مالانجو” للإصابة، بالإضافة إلى شكوك حول مشاركة المدافع “سند الورفلي” الذي يعاني من إصابة خفيفة هو الآخر.

على الجانب الآخر، سيسعى نادي “تونغيث” إلى تكرار اداءه الجيد في مباراة الذهاب، لخطف بطاقة التأهل إلى دور المجموعات حيث سيحتاج الخروج بأي تعادل إيجابي أو الفوز بأي نتيجة لتحقيق مراده.

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