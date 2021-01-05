الامارات | مدرب الفجيرة يسعى لاستغلال غيابات النصر في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الفجيرة يسعى لاستغلال غيابات النصر في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الفجيرة الصربي غوران إن فريقه مواصلة رحلته الإيجابية في كأس الخليج العربي، على الرغم من صعوبة مباراته المقبلة ضد النصر. وأكد في المؤتمر الصحافي اليوم أنه سيبحث عن استغلال الغيابات في صفوف العميد خلال المباراة، وذلك من أجل حجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي.

وشدد على أنه سيلعب بتشكيلة جديدة بحثا عن الخروج بنتيجة إيجابية، قبل خوض مباراة الاياب.

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