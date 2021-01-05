شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يصطدم بالنجم فى مباراة الحسم بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل المقاولون العرب ضيفا على النجم الساحلى التونسى، فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الأوليمبى بسوسة، فى إياب دورى الـ32 للكونفيدرالية الإفريقية. يدخل ذئاب الجبل المباراة وسط ظروف صعبة بسبب إصابات كورونا، حيث يفقد الفريق عماد النحاس، المدير الفنى، وعلاء عبد الغنى، المدرب العام، بعد إصابتهما بكورونا، بجانب بعض اللاعبين. وتعادل الفريقان بدون أهداف فى القاهرة، فى لقاء الذهاب، ويتطلع الفريق لتحقيق المفاجأة للعبور إلى دور المجموعات. ويأمل المقاولون فى الاستفادة من خبرة الثلاثى التونسى بصفوفه هيثم الجوينى وسيف الدين الجزيرى ووسيم النغموشى فى المواجهة.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق التونسى لمصالحة جماهيرة، اليوم، بعد الأداء المتواضع أمام الترجى فى الدورى التونسى، واعتذار جورفان فييرا، المدير الفنى، للجماهير عن الأداء والخسارة فى البطولة المحلية. ويغيب الحارس المخضرم أيمن المثلوثى، ولاعب الوسط البارز أمين بن عمر، عن تشكيلة النجم الساحلى للإصابة.