شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإنجليزية تهاجم ليفربول بعد السقوط أمام ساوثهامبتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - مازال ملف رحيل محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وليفربول، مفتوحًا بقوة خلال الفترة الحالية، خاصة أن العملاقين ريال مدريد وبرشلونة يتسابقان لضمه خلال الميركاتو الصيفى المقبل، بعد أن فتح النجم المصرى الباب أمامهما خلال حديثه لموقع صحيفة «آس» الإسبانية مؤخرًا.

وقال موقع صحيفة «إكسبريس» الإنجليزية إن محمد صلاح «تعيس» داخل فريقه الحالى وغير سعيد بسبب أزمته الأخيرة مع مدربه يورجن كلوب، الذى حرمه من شارة القيادة خلال أحد لقاءات دورى أبطال أوروبا ومنحها للجناح أرنولد. وأكد التقرير أن برشلونة يحاول حاليا التعاقد مع محمد صلاح، تحسبا لرحيل ليونيل ميسى عن الفريق الكتالونى خلال نهاية الموسم الجارى بسبب عدم ارتياحه داخل كامب نو خلال الفترة الماضية، خاصة بعد الهزيمة التاريخية التى نالت من عزيمته بعد سقوط فريقه على يد بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين. من جانبه، أكد أسطورة ليفربول، ديتمار هامان: «يجب على إدارة ليفربول، حال رحيل محمد صلاح لأحد عملاقة الدورى الإسبانى سواء ريال مدريد أو برشلونة، التعاقد مع لاعب بايرن ميونخ كينجسلى كومان». وقال «هامان» وفقا لما نشره موقع صحيفة «إكسبريس»: «إذا تحرك صلاح وأراد الرحيل، فهو أمر مرجح للغاية، فسيكون لذلك تأثير غير مباشر».

وفى سياق آخر، سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على لقاء ليفربول وساثهامبتون الذى فاز على الريدز بهدف وحيد خلال اللقاء الذى جمعهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات جولات الدورى الإنجليزى البريميرليج.

وقال موقع «ديلى ميل» البريطانى، إن أداء ليفربول أصبح لغزًا خلال الفترة الماضية، خاصة أن اللاعبين لم يتمكنوا من تشكيل خطورة حقيقة على مرمى ساوثهامبتون خلال شوطى اللقاء. وأضاف التقرير أن ليفربول بسقوطه خلال لقاء الأثنين أعطى الفرصة لفريق مانشستر يونايتد حال فوزه على بيرنلى بتصدر القمة بعد غياب دام ما يقرب من 9 سنوات وقت الولاية الأخيرة للسير فيرجسون، المدرب الأسطورى للشياطين الحمر.

وأكد التقرير أن لمسات محمد صلاح داخل المستطيل الأخضر مازالت غير دقيقة، خاصة فى الشوط الأول، فضلا عن أن عددا من اللاعبين كان أدايؤهم ضعيفا للغاية.

وقال موقع صحيفة «ميرور» إن فريق ليفربول ضعيف جدا وسيعانى خلال هذا الموسم خاصة بعد الأداء السيئ الذى يظهر به خلال الموسم الكروى الجارى.