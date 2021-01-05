شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض رحيل محمد شريف للدورى البرتغالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيستو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، من لجنة التخطيط عمل لائحة خاصة لمونديال الأندية، المقرر أن يشارك فيه الأهلى ممثلا عن القارة الإفريقية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال إفريقيا فى نسخته الأخيرة، على أن تتضمن اللائحة مضاعفة المكافآت لتحفيز اللاعبين على الظهور بمستوى جيد لتحقيق أفضل النتائج لتتناسب مع مكانة الفريق على المستوى الدولى، كما طلب المدير الفنى إصلاح أرضية التتش بشكل دورى بعدما شكا اللاعبون من سوء الأرضية التى تتسبب فى تعرضهم للإصابة، وينتظر أن تجتمع اللجنة مع موسيمانى، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة برنامج الإعداد لمونديال الأندية وعدد من الملفات التى تخص الفريق، فيما رفض موسيمانى العرض الذى تلقاه محمد شريف من سبورتنج براجا البرتغالى، وذلك لحاجة الفريق إلى جهوده خلال الفترة المقبلة المرتبط فيها الفريق بمواجهات قوية على الصعيدين المحلى والإفريقى، بجانب المشاركة فى مونديال الأندية، وكذلك السوبر الإفريقى والمحلى، وشدد المدير الفنى على ضرورة الحفاظ على قوام الفريق وعدم التفريط فى العناصر المميزة من أجل المنافسة على جميع البطولات التى يشارك فيها الفريق خلال الفترة المقبلة، فيما تسعى لجنة التعاقدات بالنادى للوصول إلى اتفاق مبكر مع نادى النجوم لإتمام صفقة كريم فؤاد بعدما حدد النجوم عدة شروط للاستغناء عن اللاعب، منها الحصول على 10 ملايين جنيه، بجانب ضم لاعبين من الأهلى، وهو ما تحفظت عليه إدارة الأهلى واعتبرتها شروطا مبالغا فيها، وتقرر فتح التفاوض من جديد للوصول إلى صيغة تفاهم لإتمام الصفقة.

من ناحية أخرى، وضع الجهاز الفنى برنامجا تدريبيا مكثفا للوافد الجديد والتر بواليا لتجهيزه للظهور الأول بقميص الأهلى فى مباراة سيراميكا، المقررة الجمعة المقبل، فى الجولة السادسة لبطولة الدورى الممتاز، وحرص المدير الفنى للفريق على الاجتماع مع اللاعب لتحفيزه على الاجتهاد حتى يكون جاهزا للمشاركة، وقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، كما سادت حالة من الارتياح داخل الفريق بعد عودة عدد من المصابين، فى مقدمتهم طاهر محمد طاهر، الذى تعافى من كدمة قوية فى الضلوع، والثلاثى المتعافى من كورونا محمد مجدى أفشة وأكرم توفيق ومحمود كهربا، وسيتم الدفع بهم فى المواجهة المقبلة، بينما كشف مصدر داخل الجهاز الفنى أن غياب محمد الشناوى، حارس المرمى، عن المشاركة، الثلاثاء، أمام سونيديب، بطل النيجر، جاء لمنحه راحة والتقاط الأنفاس بعد مشاركته أساسيًا خلال الفترة الماضية، وبهدف منح الحارس الثانى على لطفى فرصة حراسة عرين الفريق الأحمر فى المباراة.

كانت قائمة الأهلى للقاء الغد قد خلت من أسماء جونيور أجاى، وجيرالدو، وناصر ماهر للإصابة، وعمرو السولية، ومروان محسن للإصابة بفيروس كورونا، ومحمد هانى، ورامى ربيعة لعدم الجاهزية، بعد تعافيهما مؤخرًا من الفيروس، وحسين الشحات للإيقاف ومحمود وحيد لأسباب فنية.

فى شأن آخر، وجه الأوروجويانى جاستون سيرينو، نجم ماميلودى صن داونز الجنوب إفريقى، رسالة جديدة بشأن رغبته فى الانضمام للأهلى.

وكتب سيرينو، عبر حسابه بموقع «إنستجرام» «ربما ليس اليوم أو غدا، ولكن عاجلا أو آجلا سأحقق حلمى».