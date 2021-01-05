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حمزة: السماسرة سبب أزمات مصطفي محمد مع الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن مصطفي محمد مهاجم الفريق الأبيض يخوض التدريبات بدون تركيز على الإطلاق وأصبح خارج الفورمة.

وقال حمزة فى تصريحات لاستوديو "المصري اليوم" مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز : "باتشيكو أخرج مصطفي محمد من حساباته بعدما خرج اللاعب عن تركيزه وأصبح يفكر فى ملف الإحتراف فقط ولا يركز مع الفريق نهائيا".

وأضاف: "مصطفي محمد لا يزال سنه صغير والسماسرة سبب أزمات اللاعب مع الزمالك خلال الفترة الماضية ويجب عليه عدم الاستماع لهم".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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