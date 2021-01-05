شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة: السماسرة سبب أزمات مصطفي محمد مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن مصطفي محمد مهاجم الفريق الأبيض يخوض التدريبات بدون تركيز على الإطلاق وأصبح خارج الفورمة.

وقال حمزة فى تصريحات لاستوديو "المصري اليوم" مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز : "باتشيكو أخرج مصطفي محمد من حساباته بعدما خرج اللاعب عن تركيزه وأصبح يفكر فى ملف الإحتراف فقط ولا يركز مع الفريق نهائيا".

وأضاف: "مصطفي محمد لا يزال سنه صغير والسماسرة سبب أزمات اللاعب مع الزمالك خلال الفترة الماضية ويجب عليه عدم الاستماع لهم".