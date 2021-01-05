شكرا لقرائتكم خبر عن كمونة: مصطفي محمد مستقبل الزمالك ومصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير كمونة نجم الأهلى السابق أن مصطفي محمد مهاجم فريق الزمالك هو مستقبل القلعة البيضاء والمنخب الوطني خلال السنوات المقبلة.

وقال كمونة فى تصريحات لاستوديو "المصري اليوم" مع الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز : "يجب على اللاعب أن يتعامل بإحترافية فى طلبه الرحيل للإحتراف الأوروبي وعليه أن يتعامل بعقلية محترمة مع مسؤولو النادي".

وأضاف: "على مصطفي محمد أن يدرك بأن العرض إذا كان غير مناسب لنادى الزمالك فعليه تقبل الأمر ويجب عليه أن لا يستمع للأخرين وغيابه عن التمرين أمور غير إحترافية".