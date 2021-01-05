شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل فشل استمرار «ساسى» مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سافر فرجانى ساسى، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، إلى تونس بعد فشل مفاوضات تجديد عقده مع القلعة البيضاء لمدة 3 مواسم، واتفاقه مبدئيا مع نادى الدحيل القطرى، فضلا عن حصوله على مستحقاته المتأخرة مع النادى الأبيض بعدما تم تحويل 550 ألف يورو إلى حسابه البنكى بتونس.

وعلمت «المصرى اليوم» أن الخلافات التى نشبت خلال الأيام الماضية بين مسؤولين بالقلعة البيضاء ولجنة الكرة برئاسة أيمن يونس حول المبلغ المالى الذى سيتقاضاه اللاعب، كانت السبب الرئيسى فى فشل المفاوضات مع النجم التونسى.

ووفقًا لمصدر مسؤول -رفض ذكر اسمه- فإن مسؤولين بالقلعة البيضاء كانوا قد اتفقوا مع «ساسى» على تمديد عقده لمدة 3 مواسم مقابل زيادة الراتب السنوى بنسبة 10% عن القيمة المالية التى يتقاضاها فى الوقت الراهن لتصل إلى 1.8 مليون يورو، قبل أن يجتمع اللاعب مع أيمن يونس فى حضور وكيله مهند عون لمطالبته بالحصول على 2.7 مليون يورو فى الموسم، أى بزيادة مالية قدرها مليون يورو فى الموسم الواحد، وهو الأمر الذى رفضته إدارة النادى خلال الأيام الماضية.

فرجانى ساسى - صورة أرشيفية

وأكد المصدر أن اللاعب حصل على جواز سفره بعد تحويل المستحقات المالية المتأخرة على حسابه البنكى بتونس، فضلًا عن علمه بعدم المشاركة الأساسية مع الفريق خلال المباريات المقبلة.

وأوضح المصدر أن مسؤولًا بلجنة الكرة أبلغ البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى، بتجهيز بديل آخر غير فرجانى ساسى لعدم توصله لاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء على تجديد عقده خلال الفترة الماضية، وفى الوقت نفسه فإن اللاعب كان قد فتح مفاوضات جادة مع مسؤولى الدحيل القطرى من أجل الانتقال إليه بداية من الموسم المقبل.

يأتى هذا فى الوقت الذى تبذل فيه لجنة الكرة محاولات للتعاقد مع نبيل عماد دونجا لسد فراغ اللاعب التونسى، لاسيما أن المدرب البرتغالى أبدى استياءه للجهاز المعاون من عدم استمرار اللاعب التونسى مع الفريق خلال الفترة الحالية.

اللاعب خلال إحدى مشاركاته مع الزمالك

فى شأن آخر، اشترط مسؤولو النادى الحصول على 5 ملايين يورو من أجل الموافقة على رحيل مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروى الأول، إلى نادى سانت إتيان الفرنسى. كان النادى الفرنسى قد رفع قيمة التعاقد من 2.5 مليون يورو إلى 3.5 مليون يورو، وفقا للعرض الرسمى الذى تلقته الإدارة منذ أيام قليلة، فى الوقت الذى بدأ فيه مصطفى محمد ينتظم فى التدريبات بعد اقتناعه بضعف العرض المالى الذى تلقاه من النادى الفرنسى، وتأجيل رغبته فى الاحتراف الخارجى إلى ما بعد خوض نهائيات أوليمبياد طوكيو 2021.