شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُقيل المعد النفسى للمنتخب الوطنى الأول.. وحسام البدرى: «ماليش علاقة به» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، إقالة شادى بركات، أحد أفراد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، والذى تم تعيينه فى منصب المعد النفسى للاعبين.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مجاهد اكتشف أن المعد النفسى الذى تم تعيينه فى الفترة الأخيرة لم يستفد منه الجهاز الفنى واللاعبون خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع رئيس اللجنة المؤقتة لاتخاذ قرار بإقالته خلال الساعات الماضية، ووفقا لمصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة- رفض ذكر اسمه- فإن حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، أكد أنه ليس له علاقة به ولم يطلب تعيينه نهائيا، وإنما فوجئ بانضمامه من جانب مسؤول سابق بالجبلاية دون إبلاغه.

من جهة أخرى، طلب أحمد مجاهد من حسام البدرى إطلاعه على استعدادات المنتخب الوطنى خلال المرحلة المقبلة، خصوصا أن الجهاز الفنى يتقاضى راتبه الشهرى دون أى ارتباطات أو معسكرات خلال الفترة الماضية. من جهة أخرى، شكلت اللجنة المؤقتة لجنة للتحقيق فى تعديل عقد الملابس الرياضية باتحاد الكرة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تخفيض القيمة المالية التى كان يتقاضها اتحاد الكرة من شركة الملابس، من 750 ألف يورو سويا إلى 350 ألف يورو، دون عرض الأمر على اللجنة القانونية. يأتى هذا فى الوقت الذى اشترط فيه الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» خوض منتخب الكرة النسائية 4 مباريات دولية ودية من أجل إرسال الدعم الخاص به، والذى يقدر بـ500 ألف دولار.