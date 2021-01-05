شكرا لقرائتكم خبر عن 110 سنة زمالك.. بداية تأسيس القلعة البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحتفي جماهير القلعة البيضاء اليوم الثلاثاء الخامس من يناير لعام 2021، بمرور 110 عاما على تأسيس نادي الزمالك.

ورصد الموقع الرسمي للزمالك، تاريخ تأسيس النادي والذي مر بـ 4 أسماء مختلفة، وتنقل مقره أيضا لـ 4 مناطق مختلفة حتى استقر به الحال بجامعة الدول العربية. جاءت فكرة تأسيس النادي من المحامي البلجيكي جورج مرزباخ، في الخامس والعشرين من ديسمبر لعام 1910 بتأسيس ناد يسمح بدخول المصريين والأجانب، قبل أن يتم التنفيذ في الخامس من يناير عام 1911، ليطلق عليه اسم "قصر النيل"، نسبة إلى مقره على ضفاف النيل، المواجه لنادي الجزيرة. استمر النادي بمسماه الأول لمدة عامين، حتى تم تغييره ليحمل اسم المختلط عام 1913 ومعها نُقل مقر النادي لشارع 26 يوليو بمنطقة وسط البلد والذي يشهد حاليا تواجد مصلحة الشهر العقاري ودار القضاء العالي. وفي عام 1923، شُكل مجلس إدارة جديد للنادي برئاسة محمد حيدر باشا والذي كان يشغل منصب وزير الحربية في ذلك الوقت، أعقبه قرار في العام التالي بنقل مقر المختلط للبر الغربي من النيل والذي يشهد حاليا تواجد مقر مسرح البالون. وتلقى المختلط في عام 1941 الرعاية الملكية ليتم تغيير اسمه للمرة الثالثة لنادي الملك فاروق، ليحقق الفريق الأبيض أكبر نتائج في مباريات الديربي في ذلك الوقت بالفوز على الأهلي مرتين بنتيجة 6 أهداف دون رد عامي 42 / 1944. وجاءت ثورة 23 يوليو لعام 1952 لتكون سببا في تغيير اسم النادي للمرة الرابعة، والذي حمل "الزمالك" مسماه الحالي، قبل أن يتم تغيير مقره أيضا للمرة الرابعة عام 1959 من مسرح البالون لشارع جامعة الدول العربية، بعدما حصل مسئولو الزمالك على قطعة أرض من وزارة الأوقاف دُشن عليها المقر الحالي للقلعة البيضاء.