شكرا لقرائتكم خبر عن ريان يقود هجوم الأهلي أمام سونيدب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة سونديب بطل النيجر، والمقرر إقامتها بعد قليل.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي.
علي لطفي
أحمد رمضان بيكهام- بدر بانون - ياسر إبراهيم - علي معلول
حمدي فتحي - ديانج - وليد سليمان
طاهر محمد طاهر - محمد شريف- أحمد ياسر ريان
وفاز الأهلي في المباراة الأولى خارج أرضه بهدف نظيف سجله ديانج.
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