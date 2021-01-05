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ريان يقود هجوم الأهلي أمام سونيدب

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة سونديب بطل النيجر، والمقرر إقامتها بعد قليل.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي.

علي لطفي

أحمد رمضان بيكهام- بدر بانون - ياسر إبراهيم - علي معلول

حمدي فتحي - ديانج - وليد سليمان

طاهر محمد طاهر - محمد شريف- أحمد ياسر ريان

وفاز الأهلي في المباراة الأولى خارج أرضه بهدف نظيف سجله ديانج.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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