شكرا لقرائتكم خبر عن ريان يقود هجوم الأهلي أمام سونيدب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة سونديب بطل النيجر، والمقرر إقامتها بعد قليل.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي.

علي لطفي

أحمد رمضان بيكهام- بدر بانون - ياسر إبراهيم - علي معلول

حمدي فتحي - ديانج - وليد سليمان

طاهر محمد طاهر - محمد شريف- أحمد ياسر ريان

وفاز الأهلي في المباراة الأولى خارج أرضه بهدف نظيف سجله ديانج.