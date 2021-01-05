شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينعى الكابتن فؤاد أبو غيدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، الفلسطيني فؤاد أبو غيدة نجم الأهلي السابق، وأحد لاعبي الجيل الذهبي للقلعة الحمراء في الستينيات الذي ضم صالح سليم و طارق سليم والذى وافتة المنية اليوم، وتقدمت إدارة الأهلى بخالص التعازى لاسرة الفقيد الذى ساهم فى الحصول على البطولات مع جيل العظماء بالقلعة الحمراء.
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