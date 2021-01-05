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الأهلى ينعى الكابتن فؤاد أبو غيدة

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، الفلسطيني فؤاد أبو غيدة نجم الأهلي السابق، وأحد لاعبي الجيل الذهبي للقلعة الحمراء في الستينيات الذي ضم صالح سليم و طارق سليم والذى وافتة المنية اليوم، وتقدمت إدارة الأهلى بخالص التعازى لاسرة الفقيد الذى ساهم فى الحصول على البطولات مع جيل العظماء بالقلعة الحمراء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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