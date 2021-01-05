شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحركات لجنة التعاقدات بالاهلى لحسم صفقة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسعى لجنة التعاقدات بالنادى الاهلى للوصول إلى اتفاق مبكر مع نادى النجوم لإتمام صفقة كريم فؤاد بعدما حدد النجوم عدة شروط للاستغناء عن اللاعب، منها الحصول على 10 ملايين جنيه، بجانب ضم لاعبين من الأهلى، وهو ما تحفظت عليه إدارة الأهلى واعتبرتها شروطا مبالغا فيها، وتقرر فتح التفاوض من جديد للوصول إلى صيغة تفاهم لإتمام الصفقة.