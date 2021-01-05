شكرا لقرائتكم خبر عن إعارة «عمر مرموش» إلى «سانت بولى» فى الدرجة الثانية الألمانية 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى فولسفبورج الألمانى، رحيل عمر مرموش، مهاجمه المصرى، إلى دورى الدرجة الثانية فى الميركاتو الشتوى الجارى.

وقَدِم «مرموش» إلى شباب فولسفبورج فى عام 2017 قادمًا من صفوف وادى دجلة، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2020 وشارك فى 6 مباريات ببطولة الدورى الألمانى.

وأضاف فولسفبورج فى بيان رسمى، أن مرموش رحل إلى نادى سانت باولى المنافس فى دورى الدرجة الثانية فى ألمانيا لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الحالى فى 30 يونيو 2020.

وقال مارسيل شيفر، مدير فولفسبورج الرياضى، عبر موقع النادى الرسمى على انتقال مرموش: «لمزيد من تطوير مستواه، سيرحل عمر إلى سانت باولي».

وواصل: «من المهم أن يحصل مرموش على فرصته الكاملة فى المشاركة بالمباريات، والانتقال على سبيل الإعارة هو القرار الصحيح بالنسبة للاعب فى مثل سنه 21 عامًا، لاكتساب مزيد من الخبرة».