شكرا لقرائتكم خبر عن الإسبانى «كوستا» على رادار الدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية أن الإسبانى دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد السابق، أصبح على رادار أحد الأندية بالدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم. وقالت الصحيفة إن نادى وولفرهامبتون يتطلع للتعاقد مع كوستا مجانًا خلال شهر يناير الجارى. يعد «كوستا »الآن حرًا، بعد أن فسخ عقده مع أتلتيكو مدريد بالتراضى خلال شهر ديسمبر الماضى. وأشارت إلى أن وولفرهامبتون يبحث عن مهاجم جديد، بسبب إصابة راؤول خيمينيز وغيابه المتوقع عن الملاعب لفترة طويلة بعد أن أصيب بكسر فى الجمجمة. وأوضحت أن «كوستا» معجب بفكرة العودة إلى الدورى الإنجليزى الممتاز، بعد أن خاض تجربة سابقة هناك مع تشيلسى، وتوج معه بالبريميرليج مرتين، ولكنه لم يقدم مستوى مميزا مع البلوز حينذاك.

يذكر أن الهلال والنصر السعوديين يرغبان فى الحصول على خدمات اللاعب الإسبانى خلال الفترة المقبلة، وذلك براتب مغرٍ للغاية، لاسيما بعد فسخ كوستا عقده مع أتلتيكو مدريد الإسبانى، بسبب عدم حصوله على فرصة المشاركة مع الأرجنتينى دييجو سيميونى، المدير الفنى للفريق.