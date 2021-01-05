شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة فى تجديد عقد «مبابى» مع «سان جيرمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «آس» الإسبانية، اقتراب الفرنسى كيليان مبابى، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، من تجديد عقده مع بطل فرنسا بعد الأزمة الأخيرة بين اللاعب وناديه حول الرحيل فى فترة سوق الانتقالات الصيفية المقبلة فى يونيو.

ويرتبط النجم الفرنسى بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2022، ويسعى النادى الفرنسى لتجديده منذ فترة وزيادة راتبه السنوى لتحصينه من طموحات الأندية الخارجية، وعلى رأسها عملاق الدورى الإسبانى ريال مدريد.

وقالت الصحيفة إن مسؤولى نادى باريس سان جيرمان أكدوا أن الأمور تسير بشكل جيد داخل الفريق منذ إقالة توماس توخيل ووصول المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، وهناك حالة من التفاؤل لتوقيع مبابى على العقد الجديد، خاصة بعد وصول المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، حيث كان من شروط المهاجم أن يضمن له النادى مشروعًا رياضيًا طموحًا مع إمكانية الفوز ببطولة دورى أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أنه عن طريق بوابة المدرب الأرجنتينى، يحق للفرنسى أن يحلم بإمكانية الفوز بالعديد من البطولات فى المستقبل سواء المحلية فى فرنسا أو فى أوروبا.

كيليان مبابى - صورة أرشيفية

وتجرى المفاوضات بكثافة مع مبابى ووكيله مع المدير الرياضى لنادى باريس سان جيرمان، ليوناردو أروخو، منذ ديسمبر من العام الماضى 2020 وقدم البرازيلى عرضًا للجناح يقدم من خلاله راتبًا سنويًا ليصبح متساويًا مع زميله نيمار.

ومن الحوافز التى قد تجعل مبابى يبقى فى باريس سان جيرمان لفترة أطول هو أن يصبح الهداف التاريخى للنادى ويتخطى إدينسون كافانى، حيث سجل المهاجم الشاب 100 هدف بينما أحرز الأوروجويانى 200.

فى سياق آخر، كشف تقرير صحفى عن الأسماء التى حددها ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى الجديد لباريس سان جيرمان، تمهيدًا للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة «ماركا» أن وصول بوكيتينو لمقاعد بدلاء سان جيرمان، أصبح نقطة جذب لمستقبل الفريق والصفقات الممكن حدوثها، والتى يطلبها المدرب للبدء فى مهمته كمدير فنى فى حديقة الأمراء.

وأضافت أن بوكيتينو طلب التعاقد مع هوجو لوريس وديلى آلى، ثنائى توتنهام هوتسبير الإنجليزى، لضم اللاعبين فى الميركاتو الشتوى.

وأوضحت الصحيفة أن توتنهام ليس لديه نية لبيع هوجو لوريس وديلى آلى فى الميركاتو الحالى، رغم رغبة بوكيتينو فى ضم الثنائى.

ومن المقرر أن يقود بوكيتينو أول مباراة له كمدير فنى لسان جيرمان، بعد غد الأربعاء، أمام سانت إيتيان، فى إطار الجولة 18 من الدورى الفرنسى.