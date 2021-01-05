شكرا لقرائتكم خبر عن هدفان يفصلان «رونالدو» عن إنجاز أسطورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، فريقه لفوز عريض على أودينيزى بنتيجة (4-1)، فى إطار الجولة 15 من الدورى الإيطالى.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، أن رونالدو بهدفيه فى شباك أودينيزى، تجاوز رقم الأسطورة البرازيلى بيليه، ليصبح ثانى هداف فى المباريات الرسمية عبر تاريخ كرة القدم. وأضافت أن بيليه أحرز 757 هدفًا فى مسيرته الكروية، حيث سجل النجم البرازيلى 688 هدفًا على مستوى الأندية مع سانتوس وكوزموس، و77 هدفًا مع منتخب البرازيل.

وأوضحت أن رونالدو وصل إلى 758 هدفًا، حيث سجل 656 هدفًا مع أندية سبورتينج لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد ويوفنتوس، بالإضافة إلى 102 هدف بقميص منتخب البرتغال.

الدون يقدم مستويات مميزة مع اليوفى

ونوهت الصحيفة بأن رونالدو يسبقه فقط، التشيكى جوزيف بيكان، الذى يعد أفضل هداف فى تاريخ كرة القدم برصيد 759 هدفًا، مما يعنى أن الدون البرتغالى يحتاج لتسجيل هدفين فقط لاحتلال عرش كرة القدم.

يذكر أن النجم البرتغالى يواصل مسلسل تألقه مع فريق يوفنتوس تحت قيادة أندريه بيرلو، المدير الفنى للفريق، كما حصل على جائزة أفضل لاعب فى القرن من «جلوب سوكر».