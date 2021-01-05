شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة كبرى فى «أستراليا المفتوحة للتنس» بسبب الحجر الصحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت السلطات الأسترالية أن الحجر الصحى للاعبين، الذين سيشاركون فى بطولة أستراليا المفتوحة، آمن، عقب الكشف عن نية مجموعة من المقيمين فى المجمع، الذى سيقطن فيه الرياضيون، التفكير فى رفع دعوى قضائية، خشية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد. وذكرت صحيفة «ذى إيدج» أن مُلّاك 36 شقة فى فندق «ويستن»، وسط مدينة ملبورن، هددوا برفع دعوى قضائية ضد اتحاد التنس الأسترالى بسبب استخدام المبنى مقرًا للحجر الصحى للاعبين لمدة 14 يومًا. ووفقًا لخطة الاتحاد، فإن اللاعبين، الذين سيخضعون لخمسة اختبارات على الأقل للكشف عن الفيروس التاجى عقب وصولهم إلى أستراليا، منتصف يناير الجارى، سيكون بوسعهم مغادرة المبنى مرة واحدة، لمدة خمس ساعات، للتدرب والخضوع للعلاجات.

وأكدت القائمة بأعمال رئيس حكومة ولاية فيكتوريا، جاسيندا آلان، أنه تم تنفيذ إجراءات صارمة حتى لا يخالط سكان المبانى أشخاصًا على صلة ببطولة أستراليا المفتوحة. وقالت «آلان»، فى تصريحات لصحفيين فى ملبورن: «هناك مداخل ومستويات منفصلة، وهناك مراقبون على كل مستوى. ستراقب شرطة فيكتوريا كل موقع على مدار 24 ساعة»، ولكنها أقرت بأن تجنب رفع دعوى قضائية ليس فى يديها. وتُقام بطولة أستراليا المفتوحة عادة فى يناير، ولكن تم تأجيل انطلاقها هذا العام إلى الثامن من فبراير المقبل، بعد المفاوضات المكثفة بين اتحاد التنس الأسترالى وحكومة ولاية فيكتوريا، التى تكافح حاليًا للسيطرة على تفشى فيروس كورونا المستجد، عقب 60 يومًا لم تسجل خلالها أى عدوى محلية.