شكرا لقرائتكم خبر عن «روجر رشيد»: «فيدرر» الأفضل فى تاريخ التنس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى روجر رشيد، مدرب التنس الشهير، أن وجود روجر فيدرر فى قائمة أفضل اللاعبين فى التاريخ لا ينحصر فى منافسته على تحقيق أكثر عدد من الألقاب الكبرى.

ويعتقد «رشيد»- البالغ من العمر 51 عامًا، والذى درب عددًا كبيرًا من أفضل المحترفين، مثل ليتون هيوت وجايل مونفيس وجو ويلفرد تسونجا- أن ما قدمه «فيدرر» لرياضة التنس كفيل بجعله من بين الأفضل عبر التاريخ. وقال: «البعض يرى أن الفائز بأكثر عدد من البطولات الكبرى سيكون الأفضل عبر التاريخ، لكن إذا نظرنا إلى تأثير الأشخاص على الرياضة، فسنجد أن هناك شخصين فقط تمكنا من زيادة انتشار اللعبة وجعلها على ما هى عليه الآن، و(فيدرر) هو أحد هذين الشخصين، لذلك فهو الأفضل فى التاريخ».

وأضاف: «مازلت أعتقد أن (فيدرر) قادر على الفوز ببطولة جراند سلام، و(ويمبلدون) هى البطولة المُفضَّلة له، وفوزه ببطولة فرنسا أمر مستبعد بسبب المجهود البدنى الذى تحتاجه».

وعن إمكانية تخطى «نادال» و«ديوكوفيتش» ألقاب «فيدرر» فى الجراند سلام، قال: «هى مسألة وقت لأن (نوفاك) أصغر سنًا من (نادال) و(فيدرر)، وهو يضع نصب عينيه الفوز بأكبر عدد من البطولات الكبرى، و(نادال) لديه فرص كبيرة، خصوصًا فى بطولة فرنسا».

وأوضح: «قبل 5 سنوات كان الجميع يستبعد فوز (نادال) بالألقاب الكبرى نظرًا لمشاكله الجسدية، لكن الآن يرى الكل أنه قوى».

وأتم: «انسحاب (فيدرر) من بطولة أستراليا لن يكون نهاية مسيرته، فهو لا يزال صغيرًا جدًا فيما يتعلق بحبه هذه الرياضة، وهو يعشق العطاء ويحب الجماهير».