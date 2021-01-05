شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعلن عن الجهاز المعاون لعبد الحميد بسيوني قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر نادى طلائع الجيش تعيين ياسر علي وأحمد عبد العزيز مدربان وسيد السويركي مدرب حراس مرمى وسيد عبد القادر مخطط أحمال ضمن الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بقيادة عبد الحميد بسيوني.

وسبق وقرر نادى طلائع الجيش قبول اعتذار طارق العشرى المدير الفنى للفريق عن الاستمرار فى منصبه، كما قرر عودة عبد الحميد بسيونى مديرًا فنيًا للفريق خلال الفترة المقبلة، ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة والنصف مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة على التوالي فى الدوري بعدما خسر أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري بعدما خسر من أسوان ومصر للمقاصة غزل المحلة ليقبع في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وكان طارق العشري، قد رحل عن حرس الحدود، واستعان به طلائع الجيش بدلا من عبدالحميد بسيوني الذي رحل قبل بداية الموسم الجديد، وبالتحديد في نوفمبر الماضي ، وجمع الطلائع فى النسخة الأخيرة للدورى 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب، بعد خوض 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 37

وواجه طلائع الجيش، الأهلي، في المباراة النهائية لكأس مصر، ونجح في الوصول بالمباراة إلى ركلات الترجيح، وخسر في النهاية بعد وصوله لأول مرة في تاريخه لنهائي كأس مصر وتنتظره مواجهة أخرى مع الاهلى على لقب كأس السوبر المحلى بإعتباره وصيف كأس مصر فى مواجهة لم يتحدد موعدها حتى الان