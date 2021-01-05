شكرا لقرائتكم خبر عن السلة يخطر الأندية رسميا بموعد السوبر بين الأهلى والاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارسل اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة خطابا إلى ناديى الأهلى والاتحاد السكندرى يخطرهم فيه بموعد مباراة السوبر المقرر أن تجمع الفريقين ، والتي تقام يوم 26 يناير الجارى ، على مستوى الرجال ، وكذلك بالنسبة لمباراة الأهلى وهليوبوليس على مستوى السيدات .

وجاء إرسال الخطاب لإنهاء حالة الجدل عن أسباب تأجيل المباراة ، والتي كان مقرر إقامتها في الأسبوع الأول من يناير ، وثار لاعبى فريق الأهلى على تأجيل القاء ، دون أسباب ، وأبدوا اعتراضهم رفض الاتحاد التأجيل لنهائى بطولة الدورى .

وكان اتحاد كرة السلة قد اقترح موعدا لإقامة المباراة ، ولكن تم في النهاية تحديد موعد جديد، على أن يقام اللقاء في صالة الشباب والرياضة 6 أكتوبر.

وقال مصدر في مسابقات السلة أن الموعد الذى كان مقترح لم يتم ارساله رسميا الى الأندية، بل كان مجرد اقتراح، ولكن الموعد الرسمي هو الذى تم ارساله للأهلى والاتحاد وهليوبوليس وهو 26 من الشهر الجارى.

كما قرر الاتحاد إقامة منافسات الرجال يوم 9 يناير بإقامة مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر لموسم 20202-2021، وبالنسبة لبطولات السيدات، تقرر استئناف النشاط بها يوم 13 يناير بإقامة مواجهات الدور التمهيدى من بطولة دورى السوبر