موعد مباراة الاهلي وسونيديب اليوم

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يلتقي الأهلي مع فريق سونيديب بطل النيجر فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد السلام فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى يخوضها المارد الأحمر بأريحية كبيرة بعدما فاز فى لقاء الذهاب قبل أسبوعين فى النيجر بهدف نظيف حمل توقيع المإلى آليو ديانج.
ووصل فريق الأهلي ملعب "الأهلي we السلام" استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والي يدخلها الأهلي بروح عالية بعد الفوز في موقعة الذهاب خارج أرضه بهدف نظيف سجله المالي اليو ديانج.موعد مباراة الاهلي وسونيديب
ويدخل الأهلي مباراة اليوم لتأكيد تأهله إلى دور الـ 16 للبطولة «دوري المجموعات»، بعد فوزه في مواجهة الذهاب على سونيديب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في نيامي عاصمة النيجر، حيث يمنح الفوز الذي حققه الأهلي في مواجهة الذهاب أفضلية في مواجهة الليلة حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة لبلوغ دوري المجموعات .
ورغم نتيجة الفوز في موقعة الذهاب بهدف دون رد سجله المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، إلا إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حرص على منح اللاعبين راحة سلبية عقب مباراة وادي دجلة في الدوري قبل أن يستأنف الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة بطل النيجر.
وعقد الجهاز الفني العديد من المحاضرات والحصص التدريبية البدنية والفنية لتجهيز اللاعبين للمباراة التي يتطلع خلالها الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل سلبيا في أخر ظهور للفريق ببطولة الدوري .
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق لمواجهة سونيديب وشهدت عودة محمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشه فيما يغيب عن اللقاء قائد الفريق محمد الشناوي بالإضافة إلى حسين الشحات.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.
وتبدو مهمة الأهلى فى مباراة الليلة سهلة من الناحية النظرية، نظراً لفارق الإمكانيات والقدرات الفنية الواضحة بين الفريقين، لكن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى حذر لاعبيه طوال الأيام الماضية من خطورة الاستهانة بالمنافس وعدم الاهتمام بالمباراة، وشدد على ضرورة التركيز منذ بداية المباراة وتقديم عرض قوى يضمن به الأهلى الفوز والصعود والابتعاد عن مفاجآت البطولة الأفريقية، ويرغب موسيمانى ولاعبوه تقديم بداية قوية والتأكيد على أن المارد الأحمر عازم على الدفاع بقوة على لقب دورى أبطال أفريقيا إلى توّج به ألفريق يوم 27 نوفمبر الماضى بألفوز على الزمالك بهدفين لهدف ليحصد بطل مصر اللقب الأفريقى التاسع له كأفضل نادً أفريقى يُحقق هذا الإنجاز.
وخاض الأهلى مراناً وحيداً أمس، الاثنين، استعداداً لمباراة الليلة بعدما حصل الفريق على راحة السبت الماضى بعد التعادل السلبى مع وادى دجلة الجمعة الماضية فى الجولة الخامسة للدورى واكتفى الفريق بإجراء مسحة طبية الأحد قبل أن يخوض ألفريق مراناً أمس وتحدث المدير ألفنى فى محاضرته مع لاعبى ألفريق عن ضرورة اللعب بكل حماس وأصرار فى لقاء الليلة والبدء بجدية من أجل ألفوز والصعود للأدوار التالية فى البطولة القارية.
ويعول موسيمانى فى مباراة الليلة عن مفاتيح اللعب أمثال محمد شريف وعلى معلول وديانج وحسين الشحات وكهربا وأيمن اشرف وبدر بانون والحارس محمد الشنأوى وغيرهم من نجوم المارد الأحمر الذين عادون للفريق بعد تعافيهم من فيروس "كورونا".