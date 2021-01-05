شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يعاين ملعب مباراة الأهلي وسونيديب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاين بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ملعب "الأهلي we السلام" قبل خوض مباراة الفريق الأحمر ضد سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

ووصل فريق الأهلي ملعب "الأهلي we السلام" استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والي يدخلها الأهلي بروح عالية بعد الفوز في موقعة الذهاب خارج أرضه بهدف نظيف سجله المالي اليو ديانج.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم لتأكيد تأهله إلى دور الـ 16للبطولة «دوري المجموعات»، بعد فوزه في مواجهة الذهاب على سونيديب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت في نيامي عاصمة النيجر، حيث يمنح الفوز الذي حققه الأهلي في مواجهة الذهاب أفضلية في مواجهة الليلة حيث يكفيه الفوز أو التعادل بأي نتيجة لبلوغ دوري المجموعات .

ورغم نتيجة الفوز في موقعة الذهاب بهدف دون رد سجله المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، إلا إن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حرص على منح اللاعبين راحة سلبية عقب مباراة وادي دجلة في الدوري قبل أن يستأنف الفريق تدريباته استعدادا لمواجهة بطل النيجر.

وعقد الجهاز الفني العديد من المحاضرات والحصص التدريبية البدنية والفنية لتجهيز اللاعبين للمباراة التي يتطلع خلالها الفريق لاستعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل سلبيا في أخر ظهور للفريق ببطولة الدوري .

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق ‏لمواجهة سونيديب وشهدت عودة محمود عبد المنعم كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشه فيما يغيب عن اللقاء قائد الفريق محمد الشناوي بالإضافة إلى حسين الشحات.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل ‏كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توف