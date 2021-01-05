شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد والجباس ورمضان صبحى يقودون هجوم بيراميدز أمام الاتحاد الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الاتحاد الليبي المقرر لها فى السادسة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، مباراة قوية أمام الاتحاد الليبى، فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما أن الفريق السماوى حقق الفوز فى مباراة الذهاب التى أقيمت باستاد الإسكندرية بهدف دون رد أحرزه الغانى جون أنطوى ليقترب بيراميدز من التأهل لدور الـ 32 مكرر ويبدأ مشوار حصد اللقب

ويبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمد حمدي، وأحمد أيمن منصور، وعلي جبر، وأحمد فتحى

خط الوسط: إسلام عيسى، وعمر جابر، وإيريك تراوري، وعبد الله السعيد، ورمضان صبحى

خط الهجوم: دودو الجباس

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: المهدي سليمان، وجون أنطوي، وأحمد توفيق، ومحمود وادي، ونبيل عماد دونجا، وإبراهيم عادل، وأحمد سامي.